التعليم: إعلان نتيجة أبحاث أبناؤنا بالخارج تباعا ممن سلموا الأبحاث

كتب محمود طه حسين

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا فى الخارج تباعًا بالدول التى تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.



وأضافت الوزارة، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عقد امتحانات الدور الثانى (متعدد التخصصات) 2019 / 2020 بنظام الاختبار المنزلى فى المواد الدراسية التى تضاف للمجموع، فقد تقرر عقد امتحان دور ثانى (متعدد التخصصات) 2019/2020 بنظام الاختبار المنزلى فى المواد الدراسية التى تضاف للمجموع وذلك لطلاب أبناؤنا فى الخارج من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوي.



وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى (متعدد التخصصات) بنظام الاختبار المنزلى فى المواد الدراسية التى تضاف للمجموع من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الأول الثانوي.



وسوف يتم إتاحة نماذج الامتحانات (متعدد التخصصات) الخاصة بطلاب أبناؤنا فى الخارج للدور الثانى وتحديد المستوى 2019/2020، فور الانتهاء من إعدادها مع تحديد المواعيد المقررة للتسليم، بحيث يقوم ولى الأمر أو الطالب بتحميل نموذج الامتحان والإجابة عليه بالمنزل ثم تسليمه للسفارة أو المكتب الثقافى وهى ذات الإجراءات المتبعة بأنشطة الصفين الأول والثانى الابتدائي.