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التضامن: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق فى قرعة العام المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:38 م
التضامن: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق فى قرعة العام المقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442هـ / 2021م دون تقديم طلب جديد وذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتاريخ 22/6/2020 باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج .

وبلغ عدد المتقدمين للحج من اعضاء الجمعيات الاهلية خلال هذا العام نحو 31 الف مواطن للفوز بعدد 12 الف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات .

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أنه سيتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للأشراف .


وأعلنت وزارة الحج السعودية، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوزارة فى بيانها، نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

ونقلت وكالة أنباء السعودية، عن الوزارة أنه بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمى، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.



 


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