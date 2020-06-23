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التخطيط تطلق سلسلة من الندوات (أونلاين) في يونيو 2020 لجائزة التميز الحكومى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:19 ص
التخطيط تطلق سلسلة من الندوات (أونلاين) في يونيو 2020 لجائزة التميز الحكومى وزارة التخطيط
كتب أحمد حمادة

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هالة السعيد: التميز الحكومي تهدف إرضاء المواطن وصولاً لأهداف التحول الرقمي 

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي سلسلة من الندوات التفاعلية وحلقات النقاش تقدم (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020 بحضور خبراء في موضوعات التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات الجائزة ولإتاحة الفرصة لسفراء التميز والعاملين بالجهات الحكومية المصرية لتوجيه الأسئلة للسادة الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف الأساسي من التميز الحكومي هو إرضاء المواطن وصولاً لأهداف التحول الرقمي من خلال الارتقاء بالخدمات بين الحكومة وبعضها البعض والحكومة والمواطن، وذلك من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ليقدم خدمات عالية الجودة من خلال استراتيجية مصر 2030 التي بدأت عام 2016 بشكل تشاركي وساهم فيها القطاع الخاص والمدني بخطوات بدأت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بإنشاء وحدات جديدة  مثل" وحدة التحول الرقمي – الموارد البشرية – المراجعة والتطبيق" وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعزز الكثير من القيادات داخل الدولة لصنع القرار وجائزة مصر للتميز الحكومي والانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة بأداء مختلف وأكثر كفاءة.
 
ومن جانبه أوضح خالد مصطفى  المشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أن حلقات النقاش تناولت شرح موضوعات متعددة تمثلت في موضوع التميز في تقديم الخدمات الحكومية: الفرص وأفضل الممارسات، وحاضر فيها م. وائل يحيى زكريا، خبير برامج التميز المؤسسي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى حلقة بعنوان الموظف الحكومي المتميز وفريق العمل المتميز: المعايير وآليات التقييم، تقديم الدكتور  محمد هشام منصور.
 
عميد كلية إدارة الاعمال الهولندية – مصر، كما شملت الحلقات موضوع جائزة الإبداع والإبتكار المؤسسي وحاضر فيها د. نزار سامي، استشاري الابتكار وريادة الأعمال وإدارة التكنولوجيا، بالإضافة إلى حلقة بعنوان استشراف المستقبل كأحد آليات التميز الحكومي للمحاضر مجد عباسي، مستشار جوائز التميز المحلية والإقليمية والعالمية، عمل كمستشار للمجلس التنفيذي – جائزة أبو ظبي، مؤلف كتاب :استشراف المستقبل: النهج والأدوات، وتناولت الحلقة استشراف المستقبل ومناقشة تفصيلية حول ماهيته وأهم أدواته وتطبيقاته العملية كأحد معايير نموذج جائزة مصر للتميز الحكومي للمؤسسات المتميزة، إلى جانب حلقة بعنوان ثقافة التميز الحكومي الاستراتيجيات التي ينبغي ان تتبناها الجهات الحكومية.
 
وتضمنت حلقات النقاش التي تنظمها جائزة مصر للتميز الحكومي عبر صفحتها على الفيسبوك (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020 شرح التطورات في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2020 مقارنة بـ 2019، وتفاصيل معايير فئات الجائزة،  كما تم فتح باب النقاش حول موضوعات المحاضرات وتم تلقي أسئلة من المشاركين وتقديم الإجابة عليها.
 
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبق وأن قررت استكمال البرامج التدريبية الخاصة “بجائزة مصر للتميز الحكومى” عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية، كما تم تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة مصر للتميز الحكومى لتكون من 1 يوليو وحتى 28 يوليو القادم، وذلك نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة حاليًا، ويتم العمل على توفير المادة العلمية للتدريبات لكل فئات الجائزة من خلال مجموعة من الوسائط الإلكترونية ترتكز على محورين مهمين؛ هما توفير مزيد من التوعية والمعلومات حول فئات ومعايير الجائزة، والمحور الآخر هو التدريب عن بعد وإتاحة البرامج التخصصية الخاصة بالجائزة.

وزارة التخطيط

أخبار وزارة التخطيط

التميز الحكومي

هالة السعيد

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