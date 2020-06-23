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التحالف العربى: اعتراض وتدمير صاروخ بالستى اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الرياض

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:15 ص
التحالف العربى: اعتراض وتدمير صاروخ بالستى اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الرياض العقيد الركن تركى المالكى
وكالات

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 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبيناً أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.


التحالف العربى

الحوثى

ميلشيا الحوثى

صنعاء

الرياض

صاروخ بالستى

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