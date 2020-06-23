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البورصة تدشن جائزة "محسن عادل للثقافة المالية" لنشر والوعى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:29 ص
البورصة تدشن جائزة "محسن عادل للثقافة المالية" لنشر والوعى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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رئيس البورصة: محسن عادل عمل بكل تفان وإخلاص لتطوير سوق الأوراق المالية المصري 

قررت ادارة البورصة المصرية إطلاق اسم الراحل محسن عادل على الجوائز المتعلقة بكافة الجهود والأنشطة التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية. 
 
وجاءت أولى تلك الفعاليات مسابقة محسن عادل للثقافة المالية، وهي المسابقة السنوية التي دشنتها ادارة البورصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات العمل والاستثمار في سوق الاوراق المالية، والتي انطلقت في موسمها الأول خلال اجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020.
 
وشهدت النسخة الأولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا وإقبالا كبيرا، لترفع ادارة البورصة اجمالي عدد الجوائز إلى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز. 
 
وتأتي هذه الخطوة حرصا من إدارة البورصة على تكريم وتخليد اسم الراحل محسن عادل وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي لعبه في بناء وتشكيل الوعي الاقتصادي و المالي. 
 
ومن جانبه أعرب محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها ،كنائبا لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها الراحل المرحوم باذن الله تعالي داخل سوق الاوراق المالية المصري ، مؤكدا أن الراحل بذل جهود كثيرة بشديد من التفاني والاخلاص لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المصري.
 
مرفق لينك يتضمن فيديو يستعرض المؤشرات الاحصائية للمسابقة في نسختها الاولى من حيث عدد المشاركين وكيفية الاختيار.
 

البورصة المصرية

الراحل محسن عادل

سوق الاوراق المالية

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