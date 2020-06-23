اليوم السابع
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البريد: صرف منحة 500 جنيه عبر كارت "ميزة" بدون مصاريف إدارية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:39 م
البريد: صرف منحة 500 جنيه عبر كارت "ميزة" بدون مصاريف إدارية مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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تواصل الهيئة القومية للبريد صرف الدفعة الثانية لمستحقي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثالث على التوالي من دون مصاريف إدارية، وذلك للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتصل إلى 500 جنيه وبإجمالي 1500 جنيه، وسط مناشدات للمستحقين بصرف المنحة عبر بطاقات ميزة الموحد وإيزي بأي من أي ماكينة للصراف الآلي وبدون مصريف إدارية، وذلك منعا للتكدث والتزاحم بمكاتب الهيئة. 
 
وكان مسئول بالهيئة قد صرح لـ"اليوم السابع" في وقت سابق، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي بدون مصاريف إدارية كما هو الحال عند صرفها من المكاتب، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول. 
 
وكان قد تم صرف الدفعة الأولى من منحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة  أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.
 
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة ومساعدة المستحقين فى معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أوعدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.

الهيئة القومية للبريد

كارت ميزة

العمالة غير المنتظمة

منحة

فيروس كورونا

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