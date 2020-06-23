اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين عن اقتصار الحج على المتواجدين فى السعودية: يلبى مقتضيات الضرورة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:44 ص
البحرين عن اقتصار الحج على المتواجدين فى السعودية: يلبى مقتضيات الضرورة الحج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني الدول الإسلامية المتواجدين في السعودية، في إطار الإجراءات الاحترازية النوعية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وبحسب موقع العربية، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، إن هذا القرار جاء حافظا لشعيرة الحج، وملبيا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعا للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي، موضحا أن مملكة البحرين تؤكد وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن الجميع بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص.

 

وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، إلى تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، لافتا إلى أن الحفاظ على تلك الضرورات من أسباب استقامة المصالح، ويتم ذلك بإقامة أركانها ودفع أي ضرر يمسها أو أي خلل يطالها، ليعيش المسلم آمنا مطمئنا، وتعيش المجتمعات المسلمة أمة واحدة متماسكة.

 

وشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مشيدا بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

 

وفى وق تسابق أعلنت السعودية، الإثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

 

 


السعوديه

البحرين

مناسك الحج

كورونا

اخر الاخبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة