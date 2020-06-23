البحرين عن اقتصار الحج على المتواجدين فى السعودية: يلبى مقتضيات الضرورة

كتب أحمد عرفة

أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني الدول الإسلامية المتواجدين في السعودية، في إطار الإجراءات الاحترازية النوعية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع العربية، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، إن هذا القرار جاء حافظا لشعيرة الحج، وملبيا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعا للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي، موضحا أن مملكة البحرين تؤكد وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن الجميع بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص.

وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، إلى تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، لافتا إلى أن الحفاظ على تلك الضرورات من أسباب استقامة المصالح، ويتم ذلك بإقامة أركانها ودفع أي ضرر يمسها أو أي خلل يطالها، ليعيش المسلم آمنا مطمئنا، وتعيش المجتمعات المسلمة أمة واحدة متماسكة.

وشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مشيدا بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

وفى وق تسابق أعلنت السعودية، الإثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.