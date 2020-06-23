البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف مناطق مدنية فى السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة).

وبحسب صحيفة الايام البحرينية، تشيد وزارة الخارجية ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددًة على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه الميليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.



