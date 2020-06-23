البابا تواضروس الثانى: صلوا للمرأة فى صوم الرسل

كتبت سارة علام

قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح السادس عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثانى، خلال الحلقة: إن هذا الإصحاح يتناول العديد من الفضائل المسيحية الذى منها استضافة الغرباء والمعروفة في التاريخ المسيحى كمثال استضافة إبراهيم آب الآباء للغرباء وأيضًا نقرأ عنها فى تاريخ الأنبا باخوميوس آب الشركة.

وتابع: أنه خلال صوم الرسل نصلىى من أجل المرأة التى خلقها الله مع آدم الإنسان الأول؛ فنصلى من أجل المرأة فى كل صورها التى خلقها الله.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها فى التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.