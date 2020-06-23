اليوم السابع
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الاسكندرية تبدأ فى طرح شواطئ للمزايدة العلنية الشهر القادم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:05 ص
الاسكندرية تبدأ فى طرح شواطئ للمزايدة العلنية الشهر القادم شواطئ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية ، عن طرح عمليات إستغلال الشواطئ  في مزايدة علنية ،بنظام حق الانتفاع وفق أحكام القانون .
 

وأشارت الادارة المركزية للسياحة و المصايف فى بيان لها ، إلى أن الشواطئ هى ،شاطئ وانلي المميز (شاطئ المندرة 2سابقا) قيمة التأمين المؤقت  250 ألف جنيه ،قيمة كراسة الشروط 499 جنيه ،وذلك فى جلسة الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ،شاطئ الفنار  المميز  (ابوهيف الشرقي  سابقا)،و قيمة التأمين المؤقت 120 الف جنيه ،وقيمة كراسة الشروط 399 جنيه ،فى جلسة الأربعاء  8 يوليو 2020

وشاطئ  ابوهيف  المميز  (ابوهيف الغربي  سابقا)  قيمة التأمين المؤقت 200   الف جنيه،و قيمة كراسة الشروط 399 جنيهفى  جلسة الخميس 9 يوليو 2020  ،شاطئ و كافتريا السلسلة ، قيمة التأمين المؤقت200 الف جنيه وقيمة كراسة الشروط  399 جنية، فى  جلسة الاحد 13 يوليو 2020

شاطئ طاحونة المندرة السياحى (المندرة1سابقا) قيمة التأمين المؤقت 350 الف جنية مصرى وقيمة كراسة الشروط 599 جنية مصرى جلسة الإثنين 13 يوليو 2020 ،شاطئ العصافرة المميز (العصافرة الشرقي) قيمة التامين المؤقت 250 الف جنيه وقيمة كراسة الشروط 499  جنيه مصرى جلسة الثلاثاء 14 يوليو 2020 ،شاطئ فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا) قيمة التأمين المؤقت  300 الف جنيه مصرى وقيمة كراسة الشروط 499 جنيه، فى جلسة الأربعاء 15 يوليو 2020 ،شاطئ سيدى بشر المميز (سيدى بشر ١ سابقا) قيمة التأمين المؤقت 300 الف جنية وقيمة كراسة الشروط 499 جنية مصرى جلسة الخميس 16 يوليو 2020

وأخيرا شاطئ إيناس حقى خدمة لمن يطلبها (ابوهيف سابقا) قيمة التأمين المؤقت 200 الف جنيه وقيمة كراسة الشروط 399 جنيه جلسة الاحد 19 يوليو 


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