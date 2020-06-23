وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فلسطينيين اثنين بالضرب المبرح أثناء تواجدهما على الطريق الالتفافي قرب مدخل الخليل الشمالي، وجرى نقلهما إلى إحدى مستشفيات المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت منزل الأسير سليمان علي طزازعة وفتشته، واستجوبت العائلة.