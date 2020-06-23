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" الإنتاج الحربى " ينفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة وفرق فنية لمعالجة أى عطل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:02 ص
" الإنتاج الحربى " ينفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة وفرق فنية لمعالجة أى عطل الإنتاج الحربى " ينفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة
كتب زكى القاضى

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في إطار خطة وزارة الإنتاج الحربي لإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، ومشاركتها مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتصنيع أجهزه ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس فقد سخرت عدد من المصانع التابعة للوزارة طاقتها لتنفيذ عدد ( 1298 ) كابينة تعقيم فى 15 يوما لإستخدامها فى خطة تأمين صحة طلاب الثانوية العامة ، وقد قام بتصنيع هذه الكبائن كل من مصانع ( 9-45-99-200-270-360-999 )  .
   
  وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوزيع هذه الكبائن على عدد 11 محافظة وهى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم – بنى سويف –الإسكندرية –  مطروح – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - المنوفية) .
 
 و قامت المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيع وتركيب هذه الكبائن خلال مدة 15 يوما فى الفترة من         3- 18 / 6 /2020 وذلك حرصا من الوزارة على تسليم هذه الكبائن للجان الثانوية العامة قبل بدء الإمتحانات بوقت كاف حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل إستخدامها من قبل طلاب الثانوية العامة .
 
   وتجدر الإشارة إلى أنه تم مراعاة أن تكون هذه الكبائن مزدوجة وذلك لمنع التكدس بين الطلاب أثناء عملية المرور منها وكذا تفاديا لعدم توقف مرور الطلاب حال حدوث عطل بأحد المنفذين فيتم إستخدام المنفذ الأخر من الكابينة لدخول الطلاب  لحين إجراء الصيانة الفورية للمنفذ المعطل بواسطة الفنيين المتواجدين بصفة مستمرة من الإنتاج الحربى فى أماكن إنتشار تلك الكبائن للتعامل الفورى مع حدوث إى عطل طوال فترة الإمتحانات .
 
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الإنتاج الحربى

بوابات تعقيم

الثانوية

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