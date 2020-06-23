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الإمارات تحدد 6 إجراءات للمطاعم السياحية للتعامل مع مصابى كورونا فى أبو ظبى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:10 م
الإمارات تحدد 6 إجراءات للمطاعم السياحية للتعامل مع مصابى كورونا فى أبو ظبى الامارات - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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حددت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات للتعامل مع مصابى كورونا فى المطاعم السياحية بإمارة أبوظبي، وبحسب صحيفة البيان، وجهت دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى جميع المنشآت الفندقية فى الإمارة بضرورة الالتزام بإجراءات جديدة تماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا»، بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، كما حددت 6 إجراءات جديدة للتعامل مع مصابى «كوفيد 19» فى المطاعم السياحية.

وتم إلزام المنشآت الفندقية بتوفير ملصق واضح للنزلاء عند عملية إنهاء إجراءات الحجز والدخول فى منطقة الاستقبال يوضح الرقم الخاص بالبوابة الإلكترونية لحكومة أبوظبى فى حال وجود أى استفسارات أو شكاوى عن الخدمة المقدمة، كذلك الالتزام ببرمجة أجهزة التلفاز المخصصة فى غرف النزلاء لتكون شاشة العرض الأولى عند التشغيل تحمل أيضا بيانات البوابة الإلكترونية لحكومة أبوظبي.

ولا بد أن تطبق مع مراعاة الالتزام بكافة التوجيهات والاشتراطات الأخرى والصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، حيث سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشى الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وفى تعميم آخر، دعت الدائرة المطاعم السياحية إلى تطبيق عدة توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حال وجود أية إصابات بفيروس «كورونا» تشمل وقف العمل الفورى بالمطعم بشكل مؤقت، وحجر الموظفين ممن هم على اتصال مباشر بالحالات المصابة فى العمل أو غرف السكن فى غرف مناسبة ولمدة 14 يوماً لحين شفاء الحالات وتأكد خلوها من المرض.

كما يتوجب على المطعم تطهير الموقع بأكمله قبل إعادة فتحه، حيث يمكن فتح المطعم فى حالتين فقط وهى الاستعانة بموظفين إضافيين ممن ليسوا على اتصال مباشر مع الحالات المصابة، على أن يجتازوا الفحوصات اللازمة بنتائج سلبية جديدة لهم، واستكمال عملية تطهير المكان.

وفى حال عدم وجود العدد الكافى من الموظفين ممن لديهم نتائج سلبية للفحوصات لدعم عمليات سير عمل المطعم، فإن إغلاق المطعم يظل مستمراً حتى يتم تقديم الأدلة اللازمة لإعادة التشغيل، كذلك لا يتم إعادة فتح المطعم دون قرار نهائى من دائرة الصحة، حيث سيتم التفتيش من قبل الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات.


الامارات

ابوظبي

المطاعم

كورونا

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