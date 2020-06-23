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الإحصاء: تراجع الاستهلاك المحلى والإنتاج من البترول والغاز الطبيعى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:00 ص
الإحصاء: تراجع الاستهلاك المحلى والإنتاج من البترول والغاز الطبيعى اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية، تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر مارس الماضي، قياسا باستهلاك نفس الشهر من العام الماضى 2019، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و532 ألف طن، مقابل 3 ملايين و791 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك من المواد البترولية الأخرى ليصل إلى 2 مليون و397 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 2 مليون و711 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع انتاج الغاز الطبيعى خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و559 ألف طن، مقابل 4 ملايين و425 ألف طن، صاحبه تراجع فى إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ليصل إلى 2 مليون و630 ألف طن مارس الماضي، مقابل 2 مليون و758 ألف طن فى مارس من عام 2019.

وفى نفس السياق، تراجع استيراد البوتاجاز فى مارس الماضي، حيث بلغت 336.6 ألف طن، مقابل 342.2 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، صاحبه تراجع فى الاستيراد ليصل إلى 182 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 302 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بينما فى المقابل ارتفع معدل الإنتاج للبوتاجاز ليصل إلى 160 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 154 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

استهلاك البترول

الغاز الطبيعي

اخبار الاقتصاد

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