الأيام البحرينية تبرز تغطية "اليوم السابع" لتضامن المملكة مع مصر على صفحتها الأولى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أبرزت صحيفة الأيام البحرينية على صدر صفحتها الأولى على نسختها الإلكترونية والورقية الصادرة اليوم، الثلاثاء، تغطية "اليوم السابع" لتضامن مملكة البحرين مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وحق مصر فى حماية حدودها الغربية ودحر الارهاب.

وكانت صحيفة الأيام البحرينية أشادت فى افتتاحية عددها الصادر أمس، الإثنين، بدور مصر التاريخى والمحورى فى العالم العربى، وقالت: إن مصر لها دورها التاريخي الاستراتيجي والمحوري، كعمق حيوي للأمة العربية، لذلك فهي عانت ومازالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب، في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة.

وتابعت الصحيفة: في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، فقد قدّمت مصر كوكبة من الشهداء من خيرة أبنائها الذين سقطوا في معارك الشرف والانتماء والكرامة، دفاعًا عن مصر، وعن الأمة العربية وصيانة ووحدة الأراضي العربية وسلامتها وحفظ مصالحها.



الأيام البحرينية

ورسميا، أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.





وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.



الايام

كما نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على حسابه الشخصي بتطبيق "الانستجرام"، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.