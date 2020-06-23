اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأيام البحرينية تبرز تغطية "اليوم السابع" لتضامن المملكة مع مصر على صفحتها الأولى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:08 م
الأيام البحرينية تبرز تغطية "اليوم السابع" لتضامن المملكة مع مصر على صفحتها الأولى صحيفة الايام البحرينية تبرز تغطية "اليوم السابع" علي صفحتها الاولي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحيفة الأيام البحرينية على صدر صفحتها الأولى على نسختها الإلكترونية والورقية الصادرة اليوم، الثلاثاء، تغطية "اليوم السابع" لتضامن مملكة البحرين مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وحق مصر فى حماية حدودها الغربية ودحر الارهاب.

وكانت صحيفة الأيام البحرينية أشادت فى افتتاحية عددها الصادر أمس، الإثنين، بدور مصر التاريخى والمحورى فى العالم العربى، وقالت: إن مصر لها دورها التاريخي الاستراتيجي والمحوري، كعمق حيوي للأمة العربية، لذلك فهي عانت ومازالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب، في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة.

وتابعت الصحيفة: في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، فقد قدّمت مصر كوكبة من الشهداء من خيرة أبنائها الذين سقطوا في معارك الشرف والانتماء والكرامة، دفاعًا عن مصر، وعن الأمة العربية وصيانة ووحدة الأراضي العربية وسلامتها وحفظ مصالحها.

 

3243
الأيام البحرينية

 

ورسميا، أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.

 

EbLAlzuWAAEHxcM
 

وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

 

الايام
الايام

 

كما نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على حسابه الشخصي بتطبيق "الانستجرام"، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.


الايام البحرينية

البحرين

مصر

السيسي

مملكة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتب بحرينى: المبادرة المصرية فى ليبيا ضربة موجعة لقطر

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:20 م

مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تأييده ودعمه لمصر فى الدفاع عن أمنها القومى

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:45 م

صحيفة بحرينية: مصر قلب العروبة بدورها الحيوى والاستراتيجى وثقلها الأمنى

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:30 م

3رسائل يبعثها العرب والخليج بتضامنهم مع السيسى بشأن حماية العمق الإستراتيجى فى ليبيا.. القاهرة تصون التراب الليبى كجزء من الأمن القومى العربى.. مشروعية أى تدخل مصرى.. رفض عربى للانتهاكات التركية للأراضى العربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة