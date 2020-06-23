الأوقاف: لن تُفتح الزوايا الصغيرة للصلاة إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة وضعت إستراتيجية لفتح المساجد، ونسعى لفتحها بصورة تتناسب مع ظروف أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لن يتم فتح الزوايا الصغيرة للصلاة إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى.



وأضاف أيمن أبو عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "فتح المساجد للصلوات الخمس فقط كبداية وليس صلاة الجمعة، وتم استمرار تعليق صلاة الجمعة"، متابعًا: "سيتم فتح المساجد التي سيكون بها إمام و2 مسئولين عن كل مسجد من وزارة الأوقاف للإشراف على الإجراءات الاحترازية".



وأكد أيمن أبو عمر: "يقتصر الفتح على المساجد الكبرى وليس الزوايا ويكون فتح الزوايا للضرورة القصوى"، ولفت إلى أنه "سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بعشر دقائق وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق".

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد الاجتماع عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

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