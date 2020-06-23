الأعلى للجامعات يوافق على افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمطروح

مطروح - حسن مشالي

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة مطروح، ابتداءً من العام الجامعي 2021/2020.

وأوضح رئيس الجامعة،فى بيان له اليوم،أنه بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، تصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحادية عشر بين كليات الجامعة، مؤكدًا أنه ستبدأ الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 2020 /2021 .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدًا أن الكلية ستكون إضافة مميزة للجامعة، وسوف تساهم في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل الإقليمية والعالمية.

وتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة الخالصة لأسرة جامعة مطروح بهذه المناسبة، ويتمنى مزيد من التقدم والرقي للجامعة.