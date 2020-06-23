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الأعلى للجامعات: امتحان الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بعد انتظام حركة الطيران

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:52 م
الأعلى للجامعات: امتحان الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بعد انتظام حركة الطيران الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.
 
وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.
 
كما أكد وزير التعليم العالى بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.
 
وأوصى المجلس الأعلى للجامعات أنه نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.
 

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