اكتشاف مقبرة قديمة تعود لنحو ألفى عام شمالى الصين

أ.ش.أ

اكتشف علماء آثار صينيون موقع مقبرة كبيرة الحجم يرجع تاريخها إلى عهد أسرة هان الغربية (206 ق.م-25 م)، وذلك في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وقال "تشانج يي مين" الباحث بمعهد علوم الآثار بالمقاطعة –في تصريح اليوم- إن الحفريات أظهرت أن المقبرة عبارة عن هيكل مستطيل الشكل يغطي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 64 ألف متر مربع، كما تم اكتشاف مسارات يبلغ عرضها حوالي 10 أمتار وآثار عجلات حول المقبرة.

وأضاف مين أن قبرين تم اكتشافهما في الموقع ربما يعودان إلى زوجين، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم حفر هذين القبرين بعد، إلا أن تخطيطهما يشير إلى أن صاحبيهما ربما كانا من طبقة النبلاء في أسرة "هان".

كما قام علماء الآثار بتنقيب 11 قبرا خارج المقبرة وعثروا على أكثر من 66 مجموعة من الآثار الثقافية، بما فيها آلات موسيقية وصناديق مطلية وفسائل من الخيزران.