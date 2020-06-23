"اعرف واحمى نفسك" مبادرة كنائس طنطا للتوعية بكيفية التعامل مع وباء كورونا

أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية مبادرة للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا بعنوان "اعرف واحمي نفسك".

وتهدف المبادرة إلى تقديم نصائح للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال صفحات الإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعى، كما تقدم نصائح لتقوية المناعة والأكل الصحى، وكيفية التعقيم للمنازل.

وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).

وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس، أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.