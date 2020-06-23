اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"اعرف واحمى نفسك" مبادرة كنائس طنطا للتوعية بكيفية التعامل مع وباء كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:31 م
"اعرف واحمى نفسك" مبادرة كنائس طنطا للتوعية بكيفية التعامل مع وباء كورونا الأنبا بولا
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية مبادرة للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا بعنوان "اعرف واحمي نفسك".

وتهدف المبادرة إلى تقديم نصائح للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال صفحات الإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعى، كما تقدم نصائح لتقوية المناعة والأكل الصحى، وكيفية التعقيم للمنازل.

وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).

وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس،  أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

أما في إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

 

مبادرات كورونا

الكنائس وكورونا

كنائس طنطا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة