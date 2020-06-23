"اعرف واحمى نفسك" مبادرة كنائس طنطا للتوعية بكيفية التعامل مع وباء كورونا

أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية مبادرة للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا بعنوان "اعرف واحمي نفسك".
وتهدف المبادرة إلى تقديم نصائح للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال صفحات الإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعى، كما تقدم نصائح لتقوية المناعة والأكل الصحى، وكيفية التعقيم للمنازل.
وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).
أما في إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.
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