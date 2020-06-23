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اضبط مخالفة.. بيع كمامات غير مطابقة للمواصفات أعلى كوبرى الملك فاروق بالمنيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:00 ص
اضبط مخالفة.. بيع كمامات غير مطابقة للمواصفات أعلى كوبرى الملك فاروق بالمنيا بيع الكمامات
المنيا - حسن عبد الغفار

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لجأ مجموعة من الشباب للوقوف أعلى كوبرى الملك فاروق وسط مدينة المنيا، لبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، وتتراوح أسعار تلك الكمامات بين 5 إلى 10جنيهات، كاميرا اليوم السابع رصدت هؤلاء الشباب أثناء بيعهم للكمامات.

يأتى ذلك دون تدخل من المسئولين بالمحافظة لمنع بيع تلك الكمامات وتداولها بين المواطنين حرصا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدالله محمود، أحد السائقين إن الشباب الذين يقومون ببيع تلك الكمامات منتشرين فى كل مكان ولكن يتواجدون بكثرة على ذلك الكوبرى ونطالب الوحدة المحلية بالتدخل خوفا على صحة المواطنين، لان هؤلاء يعتمدون على السعر الزهيد للكمامة وبذلك نجد الكثير من المواطنين يقبولون عليهم.

وذلك على الرغم من قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أكثر من مرة بعمل حملات لرفع الاشغالات فوق الكوبرى ومنع تواجد الباعة الجائلين عليه وذلك لتسيير حركة السير للمواطنين،حيث يمثل وجود هؤلاء الباعة عائقا كبيرا فى حركة السير خاصة فى ساعة الظهيرة .

 

 

 

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اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اضبط مخالفة

فيروس كورونا

بيع الكمامات

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