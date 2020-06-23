استقرار سعر سلة خامات أوبك عند 38.96دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا الخام 38.96 دولارًا للبرميل يوم أمس الأثنين ، مقارنة بـ 39.45 دولارًا الجمعة الماضية، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الجابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهر ا.

يذكر أن أسعار النفط الخام الآجلة قد سجلت مكاسب مع نهاية جلسات التداول بالاسواق الأسيوية الأسبوع الماضي حيث ارتفعت انشطة عقود خام برنت تسليم شهر أغسطس بنسبة 8.9% لتبلغ 42.19 دولار للبرميل عند التسوية كما ارتفعت انشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو المقبل 9.6 دولار للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 39.75دولار للبرميل.