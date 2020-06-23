اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار سعر الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الليمون بـ22 جنيها والباميا بـ20

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 م
استقرار سعر الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الليمون بـ22 جنيها والباميا بـ20 خضروات وفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الأسعار، وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ4 جنيهات

-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6

- الفلفل البلدى بـ 7.5 للكيلو والليمون 22 جنيها.
الباميا الخضراء بـ20 جنيها
- الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات للكيلو جرام.
-التفاح البلدى 12 جنيها
التفاح الإيطالي 24 جنيها
خوخ سكرى 9.5 جنيه
كانتلوب 6 جنيهات
بطيخ 5 جنيهات
الموز المستورد 24 جنيها
العنب 10 جنيهات



 


التموين

المجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضراوات والفاكهة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة