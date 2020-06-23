استقرار سعر الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الليمون بـ22 جنيها والباميا بـ20

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الأسعار، وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.



- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ4 جنيهات



-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6



- الفلفل البلدى بـ 7.5 للكيلو والليمون 22 جنيها.

الباميا الخضراء بـ20 جنيها

- الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات للكيلو جرام.

-التفاح البلدى 12 جنيها

التفاح الإيطالي 24 جنيها

خوخ سكرى 9.5 جنيه

كانتلوب 6 جنيهات

بطيخ 5 جنيهات

الموز المستورد 24 جنيها

العنب 10 جنيهات







