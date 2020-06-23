اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأي تركى يكشف تراجع شعبية حزب أردوغان والاتجاه لتأييد المعارضة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:41 م
استطلاع رأي تركى يكشف تراجع شعبية حزب أردوغان والاتجاه لتأييد المعارضة اردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مركز «سوسيو بوليتيك» التركي للاستطلاعات الرأي عن اتجاه مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، للتصويت لصالح الأحزاب الجديدة في الانتخابات المقبلة.

وأجرى المركز ، استطلاعًا للرأي خلال الفترة من 8- 14 يونيو الجاري بمشاركة 1248 شخص عبر الإنترنت والهاتف، والذي نشره موقع تركيا الان ،وضم الاستطلاع موالين لأحزاب سياسية مختلفة بـ18 مدينة تركية وهي ديار بكر وفان وماردين وباطمان وبينجول وأرظوم وعنتاب وهكاري وشيرناق وتونجلي وقونيا وانطاليا وإسطنبول وإزمير وأضنا وانقرة ومرسين وسامسون.

ووجه المركز سؤالًا أساسيًا في الاستطلاع «لو عقد الانتخابات الأحد القادم فلأي حزب ستصوت؟»، فأجاب 30.9% لصالح حزب العدالة والتنمية، و21.2% لصالح حزب الشعب الجمهوري، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراطي، و7.9% لحزب الحركة القومية، و 7.2% لصالح حزب الخير. وكشف الاستطلاع عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 42.56% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة في 24 يونيو، بأكثر من 11%.

وأكد الاستطلاع أن 5.3% من الأصوات التي فقدها حزب العدالة والتنمية ذهبت إلى حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، وأن3.7% من الأصوات ذهبت لحزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، كما ذهبت 1.4% لصالح حزب السعادة.

وذكر المركز أن 1.9% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا أنهم لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات فيما أكد 10.1% منهم بأنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

ويظهر الاستطلاع نتائج مثيرة للاهتمام حول تمرير أصوات الناخبين إلى الأحزاب الأخرى، حيث قرر بعض الناخبين عدم التصويت لحزبهم خلال الانتخابات المقبلة. واتجه عدد من ناخبي حزب الشعب الجمهوري إلى التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي فيما اختار ناخبي حزب العدالة والتنمية التصويت لصالح حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم.


عاجل

تركيا

اردوغان

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة