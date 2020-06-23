استطلاع رأي تركى يكشف تراجع شعبية حزب أردوغان والاتجاه لتأييد المعارضة

كتب محمود العمرى

كشف مركز «سوسيو بوليتيك» التركي للاستطلاعات الرأي عن اتجاه مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، للتصويت لصالح الأحزاب الجديدة في الانتخابات المقبلة.

وأجرى المركز ، استطلاعًا للرأي خلال الفترة من 8- 14 يونيو الجاري بمشاركة 1248 شخص عبر الإنترنت والهاتف، والذي نشره موقع تركيا الان ،وضم الاستطلاع موالين لأحزاب سياسية مختلفة بـ18 مدينة تركية وهي ديار بكر وفان وماردين وباطمان وبينجول وأرظوم وعنتاب وهكاري وشيرناق وتونجلي وقونيا وانطاليا وإسطنبول وإزمير وأضنا وانقرة ومرسين وسامسون.

ووجه المركز سؤالًا أساسيًا في الاستطلاع «لو عقد الانتخابات الأحد القادم فلأي حزب ستصوت؟»، فأجاب 30.9% لصالح حزب العدالة والتنمية، و21.2% لصالح حزب الشعب الجمهوري، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراطي، و7.9% لحزب الحركة القومية، و 7.2% لصالح حزب الخير. وكشف الاستطلاع عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 42.56% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة في 24 يونيو، بأكثر من 11%.

وأكد الاستطلاع أن 5.3% من الأصوات التي فقدها حزب العدالة والتنمية ذهبت إلى حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، وأن3.7% من الأصوات ذهبت لحزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، كما ذهبت 1.4% لصالح حزب السعادة.

وذكر المركز أن 1.9% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا أنهم لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات فيما أكد 10.1% منهم بأنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

ويظهر الاستطلاع نتائج مثيرة للاهتمام حول تمرير أصوات الناخبين إلى الأحزاب الأخرى، حيث قرر بعض الناخبين عدم التصويت لحزبهم خلال الانتخابات المقبلة. واتجه عدد من ناخبي حزب الشعب الجمهوري إلى التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي فيما اختار ناخبي حزب العدالة والتنمية التصويت لصالح حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم.