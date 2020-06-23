استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة

كتب- هاشم الفخراني

استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء جرّاء إصابته بجراح بالغة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شرقي القدس المحتلّة.

وزعم موقع "والا" أن الشاب كان يقود مركبة وحاول تنفيذ عملية دهس تجاه مجموعة من جنود الاحتلال، لافتًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفهم.

وأضاف الموقع ، أن السائق أصيب بجراح بالغة الخطورة، فيما أغلق جنود الاحتلال الحاجز الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، فيما استشهاد السائق الفلسطيني متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وكشفت وكالة "صفا" الفلسطينية النقاب عن أن الشهيد هو الشاب أحمد مصطفى عريقات (24 عامًا) من سكان بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة؛ استشهد جرّاء إصابته برصاص جنود الاحتلال على حاجز "الكونتينر".