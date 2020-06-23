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ارتفاع نفط عُمان 1.07دولار ليسجل 44.7 دولار للبرميل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:15 م
ارتفاع نفط عُمان 1.07دولار ليسجل 44.7 دولار للبرميل اوبك
كتبت – مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم  الثلاثاء ، 44.7 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 1.07 دولار للبرميل، مقارنة بسعر أمس الأثنين، الذى بلغ 43 دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يوليو القادم 33.68 مرتفعا بمقدار 10.3 دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر  يونيو  الجارى.
 
وأظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام فى ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا  بينما لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية وفقا لرويترز.
 
يذكر أن أسعار النفط الخام الآجلة قد سجلت مكاسب مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآسيوية نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت انشطة عقود خام برنت تسليم شهر أغسطس بنسبة 8.9% لتبلغ 42.19 دولار للبرميل عند التسوية  كما ارتفعت  انشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو المقبل 9.6 دولار للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 39.75دولار للبرميل. 

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