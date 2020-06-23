اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:35 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 59.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5121.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.49% رابحاً 82.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4199.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 19.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.22 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.6 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتى عبر 8818 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%.
 
وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.45%، يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 7.63%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5.51%.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة أسمنت الكويت، عن نتائج انعقاد الجمعية العامة العادية 52 لمساهمي الشركة، اليوم الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 والمصادقة عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 والمصادقة عليها، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 بنسبة قدرها 5% من القيمة الاسمية أي 5 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق الموافق 13 يوليو لعام 2020.
 
وفي سياق منفصل أعلنت الشركة الكوت للمشاريع الصناعية، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية، اليوم الثلاثاء، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد.
 

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