اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه ويسجل 16.11جنيه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:12 ص
ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه ويسجل 16.11جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بمقدار قرش في بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.10 جنيه بارتفاع قدرة قرش.
 
16.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.20 جنيه بارتفاع قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش.
 
16.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.20 جنيه للبيع 16.21جنيه بارتفاع قدره قرش.
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.12 جنيه بارتفاع قدرة قرش.
 
16.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.22 جنيه بارتفاع قدرة قرش.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.
 
 
وقد كان أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
 
الدولار الأمريكى هو العملة الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة