اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:52 م
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ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:04 م
ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا ملحوظا فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.08 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.98 جنيه للشراء، و 18.16 جنيه للبيع.

مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.08 جنيه للشراء مقابل 18.01جنيه للشراء
 
18.19 جنيه للبيع مقابل 18.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.08 جنيه للشراء.
 
18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.08جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.08 جنيه للشراء.
 
18.38 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.10 جنيه للشراء.
 
18.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.01 جنيه للشراء.
 
18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.07 جنيه للشراء.
 
18.33 جنيه للبيع.
 
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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