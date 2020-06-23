ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 21 ألف حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، ارتفاع الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، لتبلغ الإصابات عدداً هو الأعلى منذ شهر إبريل الماضي.

وقالت الوزارة إن معدل الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية هو الأعلى منذ 22 أبريل الماضي، حيث تم تسجيل 556 إصابة جديدة للفيروس، ومنذ بداية الأسبوع، تم تشخيص 814 مريضا جديدا في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في البيان "عدد مرضى كورونا في إسرائيل ، بلغ 21008 بينهم 308 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 49 وصفت حالتهم متوسطة و40 خطيرة و27 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و15860 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 5299".

وفي غضون ذلك، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بكامل هيئته الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون يقضي بتمديد العمل بأنظمة الطوارئ الخاصة بأزمة كورونا لمدة 45 يوما إضافيا.

وتهدف انظمة الطوارئ هذه، الى الحد من تفشي وباء كورونا من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على كل من لا يضع كمامة واقية من 200 شيكل إلى 500 شيكل 150 دولاراً.