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ارتفاع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:58 ص
ارتفاع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى عملات
كتبت : سماح حمدى

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شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعارها أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.09 جنيه للشراء، 18.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.98 جنيه للشراء، 18.15 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.03 جنيه للشراء، 20.27 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.86 جنيه للشراء، 20.08 جنبه للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.86 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
 
 
يعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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