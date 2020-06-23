اجتماع بين رئيس الوزراء السودانى وقوى الحرية والتغيير .. اعرف التفاصيل

وكالات

عقد ممثلون عن المجلس المركزى لقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اجتماعاً مهماً، مع رئيس الوزراء وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وكبير المستشارين، حيث تناول الاجتماع التحديات العديدة التى تجابه مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أكد الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير ومكوناته المختلفة في هذه المرحلة الحرجة من عمر المرحلة الانتقالية، وفي ذلك تناول أهمية وقيمة وحدة تجمع المهنيين ورحب ببشريات عودة حزب الأمة لجسم الحرية والتغيير بعد الاتفاق على تكوين اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الثورة الذي سيعقد في يوليو القادم.

فيما يتعلق بالقضايا العالقة فقد تم الاتفاق على تفعيل إنفاذ كل بنود المصفوفة وإصدار القرارات الآتية :

١- تشكيل وفد مشترك عالي المستوى للقاء كل من الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسار السلام.

٢- تعيين الولاة المدنيين عاجلاً بعد إجراء المعالجات اللازمة.

٣- الشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام.

٤- التقييم المشترك الكامل لآداء الوزارات المختلفة وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلاً.

٥- الالتزام الصارم بالصلاحيات المحددة لهياكل السلطة المختلفة كما وردت في الوثيقة الدستورية.

٦- أكد الاجتماع على ضرورة إكمال منظومة الأجهزة العدلية المختلفة وتحقيق العدالة وإكمال أعمال لجان التحقيق في لجنة فض الاعتصام بتوفير المعينات اللازمة لتحقيق ذلك.

٧- خصص الاجتماع اهتماماً بالغاً لنقاش الوضع المعيشي الراهن وارتفاع الأسعار واثارها على الشعب السوداني، وفي ذلك ستصدر عدد من القرارات لمعالجة تخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الضرورية ومعالجة أزمة الدواء بالسرعة المطلوبة.

٨- خصص الاجتماع حيزاً لنقاش الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي ووقف على سبل توفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح الموسم من تمويل وسماد ووقود.

٩- أمن الاجتماع على خطوات الحكومة لإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي من خلال:

أ- المساعي الجارية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ب- التأمين التام على بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس.

ج- مؤتمر شركاء السودان سيقدم إسهاماً فاعلاً في الدفع بمشروعات التنمية والاستثمار وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والخدمي وترقية الصحة والتعليم.

أكد الاجتماع أن ذكرى ال ٣٠ من يونيو القادمة تمثل ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد الذي حدث في فض الاعتصام، وأسدى التحية للشباب والنساء الثائرين والثائرات الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل هذا اليوم، وأكد الاجتماع أن حق التظاهر مكفول مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد.