إيران تعتقل مجموعة تبيع الأطفال الرضع عبر الإنترنت.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران، مساء الثلاثاء، اعتقال مجموعة تقوم ببيع الأطفال الرضع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه الظاهرة في ظل تفشي الفقر في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، عن الجنرال حسين رحيمي قائد شرطة طهران إن شرطة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية شخص نشر إعلاناً لبيع العديد من الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وجرى اعتقاله.

وأضاف الجنرال رحيمي إنه في الخطوة الأولى، تم تحديد هوية 3 أشخاص واعتقال الذين باعوا ثلاثة أطفال في الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تم التعرف إلى رضيعين باعهما هؤلاء الأشخاص بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون ريال إيراني، ولم يتم العثور على هوية طفل آخر حتى الآن.