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إنفوجراف.. خريطة طريق المشاعر المقدسة.. السعودية تضع شروط الحج فى زمن كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:35 م
إنفوجراف.. خريطة طريق المشاعر المقدسة.. السعودية تضع شروط الحج فى زمن كورونا إنفو شروط الحج فى زمن كورونا
إعداد ـ إيمان حنا

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أعلنت المملكة العربية السعودية "خريطة طريق" لتوفير "حج آمن" في زمن كورونا هذا العام، وفي مقدمة الاشتراطات: قصر الحج على المقيمين داخل المملكة، وأكدت المملكة أن الحج قاصر أيضاً على من هم دون الـ65 عاماً ومنع كافة من يعانون أمراض مزمنة، بالإضافة إلى فحص طبي سابق قبل وصول المشاعر المقدسة. وفرض عزل منزلى لاحق لأداء المناسك بخلاف متابعة الحجيج أثناء أداء الفريضة.

وفى سبيل تنظيم موسم الحج، بدأت وزارة الخارجية السعودية التواصل مع السفارات الأجنبية، لاختيار من سيؤدون الفرضة ممن هم داخل المملكة بالفعل.

فهل تنجح السعودية في تنظيم موسم الحج دون إصابات، وهل يكون هذا النجاح نواة لعودة العمرة لاحقاً؟!

 

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كورونا

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الحجاج

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