اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:40 م
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إعدام أغذية فاسدة وتحرير 59 محضرا صحيا فى حملة بالوادي الجديد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:33 م
إعدام أغذية فاسدة وتحرير 59 محضرا صحيا فى حملة بالوادي الجديد الدكتورة علا عز الدين مدير مراقبة الأغذية بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية لتفتيش منشآت ومحلات تجارية في حملات مكبرة مشتركة مع الجهات الأمنية.

أكدت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، في تصريح صحفي، تنفيذ حملات مكبرة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وجرى إعدام 72 كجم، أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتيش 199 منشاة تجارية تقدم أغذية متنوعة في حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.

ولفتت علا إلى ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وقسم رقابة الأغذية، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أن المديرية شنت حملة تفتيش على 199 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة، لمتابعة جودة المعروض من أغذية للمواطنين، كما جرى تحرير 59 محضر لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، بسبب عدم حمل شهادات صحية لمقدم هذه الأغذية، كما جرى استخراج 30 شهادة صحية للعاملين بمطاعم ومقاهي ومصانع أغذية لضمان عدم وجود أي أمراض معدية لديهم تصيب المواطنين.

وأشارت إلى أن الكميات التي جرى إعدامها تنوعت ما بين خضار طازج، لحوم مصنعة ومخبوزات وحلويات مختلفة الأنواع وزيوت طعام ومياه غازية، جرى ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق في مدن وقرى المراكز الإدارية الخمسة.

 

 


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