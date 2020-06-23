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إصابة 6 من أعضاء حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:25 م
إصابة 6 من أعضاء حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت وسائل إعلام تركية عن أن نتائج تحاليل  6 من أعضاء كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية إيجابية وثبتت إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أثار الذعر هو أن الـ6 حالات المكتشفة بكورونا موجودة في فريق رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ناجي بوستانجي.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أنه تم عزل المجموعة المقربة من بوستانجي في العزل الصحي، وتم عمل اختبارات من جديد لجميع العاملين في المجموعة.

وأعلن بوستانجي في تصريح له لجريدة "هابر ترك" أنه لن يحضر الي البرلمان الأيام المقبلة كإجراء احترازي علي الرغم من ظهور نتائج فحصه سلبية.

على جانب آخر، كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن إصدار فاتورة كهرباء بقيمة 70 ألفا 840 ليرة تأتي لأحد المنازل الطلابية في مدينة إدرنة التركية.

وتلقي 4 طلاب جامعيين في جامعة طراقيا التركية فاتورة كهرباء بقيمة 70 ألف 840 ليرة تركية عن شهر مايو فقط.

وقال أحد الطلاب ويدعي فرقان قادر أن الفواتير قد تم إرسالها في رسالة نصية، وقد أصابتهم الرسالة فور تلقيهم إياها بالصدمة وظنوا انها مزحة. لكنهم تأكدوا من ان فاتورتهم للكهرباء لشهر مايو جاءت 70 ألف ليرة.

وأضاف أنهم تقدموا بشكوى على الفاتورة واتضح أن المبلغ المستحق للدفع هو 120 ليرة فقط بعد تصحيح الخطأ.

 


تركيا

اخبار تركيا

فيروس كورونا

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