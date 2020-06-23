إسرائيل تعلن تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن العربية، وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية أعلنت تسجيل أعلى عدد إصابات بكورونا على أساس يومى منذ أبريل الماضى، فيما مدد الكنيست حالة الطوارئ بهدف حصر تفشى الوباء.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5155، مشيرة إلى أن 45 مصابا حالتهم خطرة فيما استقر عدد المستعينين بأجهزة التنفس الاصطناعي عند 29، وتوفي مساء أمس شخص آخر جراء العدوى لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 307. ولفت التقرير الصادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، إلى أن الإصابات التي سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة تعتبر من الأعلى التي سجلت خلال يوم واحد منذ أبريل الماضي، ووفقا للتقرير الذي تشرف على تحضيره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، فإن مراكز الخطر والبؤر لتفشي كورونا هي: عرعرة النقب، وبني براك، وأم الفحم وبات يام.

وأقر الكنيست بكامل هيئته قبل منتصف الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون القاضي بتمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوما إضافيا، بهدف حصر تفشي العدوى من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على من لا يرتدي كمامة إلى 500 شيكل بدلا من 200.

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، سجلت إسرائيل 21082 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 15768 شخصا.