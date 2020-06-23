إستجابة لشكاوى المواطنين.. حى العجمى يحرر محاضر مخالفة لمحلات فرز القمامة

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العجمى غرب الإسكندرية ، حملات بيئية مكثفة ، بناء على توجيهات من السيد موسى رئيس الحى بمتابعة الشكوى الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتضرر أحد المواطنين من وجود محلات تقوم بتجميع الخردة و مخلفات المصانع بالعنوان نهاية شارع الطوب الرملي بوابة 8 بالبيطاش.

وبالفحص والمعاينة على الطبيعة تبين وجود عدد من المحلات يتم بها فرز القمامة وتجميع وتخزين المخلفات من خردة وكرتون وخلافه وتراكم المخلفات أمامها مما يتسبب فى وجود الحشرات والرائحة الكريهة ،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين طبقا لقانون البيئة حيث أن النشاط محظور الا فى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية .

كما قامت إدارة شئون البيئة بمعاينة منزل بمنطقة "أبو تلات" قبلي لتضرر آحد المواطنين من قيام صاحب منزل بتربية مواشي بمنزلة وإستخدام المنزل مجزر لذبح وسلخ المواشي، وبالفحص والمعاينة على الطبيعة تبين وجود عدد من الماشية وأجولة الاعلاف وإنتشار الذباب والحشرات والرائحة الكريهه بالمكان، وتم التنبيه عليه بنقل المواشي خارج الكتلة السكنية وتنظيف المكان وتطهيره و التوجيه إلى مديرية الطب البيطرى وإدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية لأتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.