اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مسؤول ثلاجة أغذية للمحاكمة بتهمة حيازة 12 طن أسماك فاسدة فى السلام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:14 م
إحالة مسؤول ثلاجة أغذية للمحاكمة بتهمة حيازة 12 طن أسماك فاسدة فى السلام أسماك نافقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام بإحالة مسؤول ثلاجة أغذية، إلى المحاكمة، وذلك بتهمة ترويج كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الأدمى.

البداية كانت بتلقى للواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ لحيازته (12,130طن أسماك) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

فيما قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


إحالة تاجر

مسؤول ثلاحة

أسماك نافقة

قسم السلام

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة إدارة مصنع استروكس داخل شقة بالنزهة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:11 م

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وأقراص مخدرة بمدينة نصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:55 ص

إحالة صاحب مصنع للمحاكمة لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالمعادى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:34 ص

إحالة صاحب محل للمحاكمة لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بحدائق القبة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:14 ص

إحالة مسئول ثلاجة للمحاكمة لحيازته 4 أطنان دواجن نافقة قبل بيعها بعين شمس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة