إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بسرقة سيارة أجرة بالإكراه فى المقطم

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق.

وأضاف عقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سائق "تاكسى"، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزتهما قطعتان سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.