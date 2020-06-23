إجراء جراحة عاجلة لكسر بعظام الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى فريق طبى بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى، برئاسة الدكتور محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون، عملية جراحية لشاب عمره 20 عاما من مدينة الصالحية الجديدة، ويعانى من كسر بعظام الوجه والفكين، وتم إجراء العملية بنجاح، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية ويستكمل العلاج بالمستشفى، تحت إشراف مدير المستشفى.

وشدد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على الطاقم الطبى بالالتزام الكامل بارتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبى، والقائمين على العمل، ومدير المستشفى، على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

الفريق الطبى أثناء إجرائه الجراحة

الفريق الطبى أثناء إجرائه الجراحة

الفريق الطبى أثناء إجرائه الجراحة