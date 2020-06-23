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أول دفعة عربات روسية جديدة قادمة للسكة الحديد تصل رصيف ميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:22 م
أول دفعة عربات روسية جديدة قادمة للسكة الحديد تصل رصيف ميناء الإسكندرية عربات روسية جديدة
كتب رضا حبيشى

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وصل رصيف ميناء الإسكندرية أول دفعة من العربات الروسية الجديدة قادمة لصالح هيئة السكة الحديد، وتضم 22 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية، وبدأت الأوناش فى إنزالها من السفينة القادمة من روسيا.

 وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد الحديد باليوم السابع أنه متوقع وصول 8 عربات أخرى خلال أيام، حيث تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا.

وأضافت المصادر أن السكة الحديد تواصل تجربة العربة النموذج التى وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب خلال يوليو المقبل.

كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة ابتداء من يونيو المقبل بواقع 30 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت 180 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

 


السكة الحديد

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