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أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى.. فيديو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:06 ص
أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى.. فيديو المرافقين للمريض يكسرون محتويات المستشفى
كتب هيثم سلامة

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تعرض الطاقم الطبي بمستشفى دمياط الجامعي والأمن للضرب من قبل مرافقين لأحد المرضى يعانى من ضيق في التنفس وقاموا بتكسير محتويات غرفة الاستقبال بالطوارئ، وذلك بعد محاولة إقناعهم بالخروج، إلا أن الطبيب تغاضى عن ذلك وواصل عمله في صمت محاولا إنقاذ المريض وتقديم رسالته على أكمل وجه، بينما طالب رواد موقع فيس بوك ضرورة معاقبتهم. 

هجوم من أهل مريض على الأطقم الطبية والأمن وتكسير محتويات مستشفى دمياط الجامعي.. فيديو (2)

أظهرت لقطات مسجلة من كاميرات المراقبة من داخل المستشفى في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء مرافقين لأحد المرضى يعانى من صعوبة التنفس، بعد الدخول في مشادة مع أحد أفراد الأمن والطاقم الطبي، والذى يحاول إقناعه عدم الوقوف داخل غرفة الطوارئ، والذى ظهروا أيضا دون ارتداء كمامة او اتخاذ أي إجراءات احترازية. 

وأوضح الفيديو الطبيب وهو يحاول جاهدا إنقاذ المريض عن طريق عمل إنعاش القلب في مشهد تجسدت فيها معانى الإنسانية والإخلاص لمهنة الطب السامية، وللمفارقة كان المرافقين للمريض يكسرون محتويات المستشفى بينما قريبهم جسده ممتد على سرير الطوارئ.

هجوم من أهل مريض على الأطقم الطبية والأمن وتكسير محتويات مستشفى دمياط الجامعي.. فيديو (3)
 
هجوم من أهل مريض على الأطقم الطبية والأمن وتكسير محتويات مستشفى دمياط الجامعي.. فيديو (4)
 
وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحازمة لكل من يحاول التعرض للأطباء وتحطيم محتويات المستشفى، وقال مصطفى الشربيينى:" المفروض يطلع قانون بتجريم البلطجه داخل المستشفيات ويكون العقاب رادع بجد علشان توقف المهزلة"، وقال ايمن عبد الغنى :" الدكتور ده انسان بمعني الكلمه ربنا يبارك فى عمر" وكتب آخر:" بس بالصراحه لافته من الدكتور يكرم عليه أن هو وقت المشاجرة لما يترك الحاله دكتور حق يعرف معنى الإنسانية والمرافقين البلطجية دول لازم يخضعوا لقانون".

هجوم من أهل مريض على الأطقم الطبية والأمن وتكسير محتويات مستشفى دمياط الجامعي.. فيديو (5)

 

 

 

 

 


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