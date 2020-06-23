وأضاف المحامي: "ويلان يعتقد أن الاستئناف لن يغير الحكم، فالقضية برأيه ذات دوافع سياسية"، مؤكدا انه لا يريد أن يهدر الوقت ويأمل بتبادل مبكر.

وتابع: "نعرف عن هذه المفاوضات الرامية لتبادله، ولكننا لا نشارك فيها"، مشيرا إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يفكر في استبدال موكله بفيكتور بوت أو قسطنطين ياروشينكو، اللذين يقضيان عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

يُذكر أن إحدى محاكم موسكو قضت مؤخرا بسجن بول ويلان لمدة 16 سنة بتهمة التجسس.

يشار إلى أن ويلان يحمل أربع جنسيات، الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية، واعتقل في روسيا بتهمة التجسس.