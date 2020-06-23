اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا: ندعم بقوة جهود السعودية لحل الأزمة فى جنوب اليمن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:05 ص
أمريكا: ندعم بقوة جهود السعودية لحل الأزمة فى جنوب اليمن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها بقوة جهود السعودية لحل الأزمة في جنوب اليمن مطالبة الجميع باحترام مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة البلاد، وفقًا للعربية نت.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت الخارجية الأمريكية أن حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان، مجددة التشديد على مواجهة أنشطة الحزب الإرهابية.

ومن جهة أخرى، رحبت الحكومة اليمنية بدعوة التحالف بقيادة السعودية لوقف كل أعمال التصعيد في المحافظات المحررة من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وثمنت الحكومة الشرعية الجهود الكبيرة للسعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

ورحب المجلس الانتقالي بدعوة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، كما رحب بوقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب، مشددًا على موقفه الدائم تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه.


امريكا

اليمن

الخارجيه الامريكيه

التحالف العربى

السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التحالف العربى: تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:30 ص

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الحج فى زمن كورونا للمقيمين بالسعودية فقط.. والحوثيون يستهدفون المملكة.. والصفعات تتوالى على أردوغان.. ارتفاع أسعار الوقود وقمع مظاهرة ضد الحزب الحاكم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:50 ص

البحرين عن اقتصار الحج على المتواجدين فى السعودية: يلبى مقتضيات الضرورة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:44 ص

ترامب يزور الحدود مع المكسيك لتفقد الجدار فى ولاية أريزونا الأمريكية اليوم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة