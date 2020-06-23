ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد، إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8895 بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وأضاف أن نحو 175 ألفا و700 حالة تم علاجها منذ انتشار الجائحة، بينما بلغت الحالات النشطة حاليا حوالي 6300.