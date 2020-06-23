برلين (أ ش أ)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت اليوم الثلاثاء، 503 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالى إلى 190 ألفا و862 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد، إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8895 بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وأضاف أن نحو 175 ألفا و700 حالة تم علاجها منذ انتشار الجائحة، بينما بلغت الحالات النشطة حاليا حوالي 6300.

وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلن أن ألمانيا ستقوم بكل ما يجب القيام به لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمجزر كبير، حيث أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1300 شخص هناك بالفيروس الفتاك.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن 20 عاملا في مجزر ومصنع لحوم توينيس في منطقة غويترسلوه دخلوا المستشفى، والعديد منهم في العناية المركزة، متابعا: "نأمل بشدة أن يشفى كل الذين أصيبوا بالمرض، ويجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد ."