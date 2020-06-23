أكاديمية البحث العلمى توافق على تمويل مقترح جامعة الفيوم للحد من "كورونا"

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قد وافقت على المشروع البحثى المقدم من الباحثين المتخصصين بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة الفيوم بعنوان: "نظام لتقديم حلول لمجابهة والحد من تبعات الوباء العالمى بسبب فيروس كورونا المستجد"، وذلك ضمن مشروعات تطوير التعليم التى تطرحها الأكاديمية ضمن برنامج "طبق فكرتك"، والذى يأتى تأكيدا على دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى خدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن ذلك المشروع كان من أوائل المشروعات البحثية التى تقدمت بها الجامعات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المحمول سواء للشخص المريض الذى ثبت إيجابية إصابته بالفيروس فى آخر 14 يوما قبل ثبوت المرض وتحديد الأماكن التى زارها أو الهاتف الخاص بالأشخاص الذين قاموا بالتعامل معه من خلال تتبع أماكنهم أيضا باستخدام بيانات هواتف المحمول.

هذا وقد صرح الدكتور محمد خفاجى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس الفريق البحثى المنفذ للمشروع بأن هذا المشروع يعد من أوائل المشروعات البحثية التى تنفذها الجامعات بدعم كامل من عناية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كما أوضح أن هذا النظام المقترح يعمل كذلك على الحد من انتشار الفيروس حيث يقوم بتنبيه المواطن من الاقتراب من أى مكان يحتمل حدوث إصابه له بها وذلك عن طريق برنامج موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى وإذا تواجد بمكان يحتمل حدوث عدوى له بها يخبره بضرورة العزل الذاتي، كما يقوم النظام بإرسال إشارات وتعليمات سلامه للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر يوليو 2020، ويستمر لمدة أربعة أشهر.