أصغر مهندس بمشروع محور المحمودية: أشعر بالسعادة وأفتخر ببلدى

الإسكندرية جاكلين منير

يأتى شهر يونيو "شهر الإنجازات" وتأتى معه الأخبار السارة التى تثلج صدور المصريين، وتملأهم بالفخر والعزة والشعور بالحب لهذا الوطن العظيم، الذى لا ينسى أبناءه ويقدم لهم المشروعات التنموية والخدمية التى توفر حياة كريمة يرتضيها أبناء هذا الوطن،ولعل من أهم تلك المشروعات مشروع محور المحمودية.

ويقول المهندس محمد مضاوى، مهندس تنفيذى بمشروع البحيرات الصناعية :" خريج دفعة 2019، ومشروع المحور أول مشروع أشارك فية بعد تخرجى و أول مشروع عملى فى حياتى المهنية، الأمر الذى يشعرنى بالسعادة والفخر ببلدى، حيث كنت أتولى مسئولية أعمال التشطيبات ببحيرة 3، وكنت أشعر بالسعادة أن أبدأ مشوارى المهنى بالمشاركة بمشروع ضخم مثل محور المحمودية، خاصة منطقة البحيرات الصناعية التى تتضمن سلسلة من المحلات التجارية، مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب، وأنا سعيد بالمشاركة فى تلك المنظومة و فى ظل الظروف الراهنة ولكننا استطعنا إنجاز المشروع فى وقت قصير"

استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء 14 منطقة تنموية بطول المحور.

ويشمل المشروع المنطقة الاستثمارية التى تقع بمنطقة سموحة، وهى تتضمن إنشاء بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، حيث سيتم وضع مقاعد للتنزه على جانبى البحيرة، مع الحرص على مشهد جمالى للبحيرة، حيث سيتم وضع ذريعة أسماك داخل البحيرة الصناعية، وتزويدها بالإضاءة الجمالية و"لاند سكيب".

أما بحيرة 2 فهى بحيرة داخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 62 وحدة تجارية بمختلف المساحات، مزودة بأنظمة كهرباء وإطفاء حديثة لأول مرة بالإسكندرية، وبحيرة 3 فهى الأكبر حيث تتضمن نحو 66 وحدة تجارية بمختلف المساحات، والبحيرات بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتستوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم فى البحيرات الثلاثة، مما يسمح بمنظومة مياه متكاملة للشرب والزراعة.

ومن يمر بالطريق الخلفى للإسكندرية بجوار المحمودية يلاحظ إنشاءات لم تكن موجودة من قبل، ولعل أبرزها هى كبارى المشاة التى أبهرت مواطنى الإسكندرية بجمال التصميم والألوان، حيث تتلألأ كبارى المشاة بطول محور المحمودية بإنشاءات و تصميمات معمارية رائعة وألوان جاذبة من اللون الأحمر والأزرق، ومن أجمل ما يزينها أسماء عدد من شهداء الوطن، حيث تم إطلاق اسم شهيد على كل كوبرى من كبارى المشاة بطول محور المحمودية، وتلألأت تلك الكبارى أكثر ليلا بعد إضافة إضاءة جاذبة بالكبارى وبكفاءة وجودة عالية.