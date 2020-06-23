اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم اليابان تتعافى بعد ارتباك قصير بشأن الاتفاق التجارى الصينى الأمريكى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:13 ص
أسهم اليابان تتعافى بعد ارتباك قصير بشأن الاتفاق التجارى الصينى الأمريكى الأسهم اليابانية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد فى السوق عقب تصريحات مثيرة للارتباك من البيت الأبيض، بشأن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين.
 
وأغلق المؤشر نيكى، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 22549.05 نقطة.
 
وفى البداية، اقتفت السوق أثر مكاسب المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى وول ستريت، مع دفعة من أسهم التكنولوجيا فى ظل تركيز المستثمرين على احتمال طرح الحكومة المزيد من إجراءات التحفيز.
 
وفى وقت سابق من الجلسة، انخفضت سوق طوكيو بعدما قال المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو إن الاتفاق التجارى مع الصين "انتهي"، وعزا ذلك جزئيا لعدم تحذير بكين من تفشى فيروس كورونا فى وقت مبكر.
 
لكن مخاوف المستثمرين، هدأت سريعا بعدما أوضح نافارو أن تصريحاته اقتطعت من سياقها.
 
وبعد وقت قصير، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر، أن الاتفاق التجارى مع الصين "ما زال قائما".
 
وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 بالمئة من مؤشرات القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33.
 
وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 بالمئة بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية أمس أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.
 
وزاد سهم شركة دنسو لإنتاج الأجزاء الكهربائية والإلكترونية للسيارات 4.16 بالمئة.
 

اليابان

اسهم اليابان

الأسهم اليابانيه

وول ستريت

سوق طوكيو

الاقتصاد اليابانى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة