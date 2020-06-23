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أسهم البنك التجارى والقلعة تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:19 م
أسهم البنك التجارى والقلعة تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، القلعة للاستشارات المالية.
 
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10718 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12306 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 740 نقطة.

البورصة المصرية

البنك التجاري الدولي

البنك التجاري والقلعة

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